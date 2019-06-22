Директор StarNet - один из потенциальных кандидатов на пост главы СИБ

Александр Македон, связной между Андреем Нэстасе и Москвой, - один из потенциальных кандидатов на пост главы Службы информации и безопасности. О том, что члены ACUM обсуждали с бывшим главой избирательного штаба Нэстасе это назначение, сообщил newsmaker.md.

Македон - директор StarNet, компании, которая специализируется на интернет-услугах, цифровом телевидении и фиксированной телефонии. В 2015 году он допустил слив личных данных более чем 53 тысяч клиентов.

Среди хороших друзей Македона - Андрей Транга, владелец крупной сети ресторанов и фигурант уголовного дела о торговле влиянием и шантаже.

Как сообщал блогер Евгений Лукьянюк когда Транга находился под арестом, Александр Македон катал Андрея Нэстасе на самолете ресторатора-миллионера и одного из приближённых вора в законе Григория Карамалака, известного в преступном мире как Болгар. С приходом к власти блока ACUM Андрея Трангу перевели из СИЗР под домашний арест.

Как ранее сообщали СМИ, Нэстасе поручил Македону вести от имени ППДП

переговоры с Москвой о будущем Молдовы. Во встречи в Вене Нэстасе представил Македона россиянам, как свою правую руку.

Напомним, что альянс ПСРМ-ACUM принял в первом чтении законопроект, передающий СИБ под контроль президента.