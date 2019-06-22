ЦИК: Партии получат по 15 тысяч леев за каждую женщину-депутата

Партии получат по 15 тысяч леев за каждую женщину-депутата, избранную по одномандатным округам. Это по 6410 леев в месяц на каждую народную избранницу. Квоты утвердил Центризбирком.

"Речь о 10% для партий, выдвинувших женщин-кандидатов в одномандатных округах, и о 5% для партий, активистки которых стали депутатами по итогам парламентских выборов. Последний коэффициент относится к депутатам молодого возраста", - сказала председатель ЦИК Алина Руссу.

Общий объем бюджетного финансирования партий составляет 40 миллионов леев. Партии получат по 0,49 бана за каждый голос на парламентских выборах 24 февраля и местных выборах 2015 года. Деньги будут выделяться ежемесячно до конца текущего года.

До сих пор партии получали бюджетное финансирование исходя из числа полученных голосов.

В парламент нынешнего созыва 11 депутатов-ономандатников - женщины и 15 - молодые люди.