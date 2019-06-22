В Google Maps нашли 11 миллионов фальшивых мест

Корреспонденты из американского издания The Wall Street Journal узнали, что в Google Maps есть минимум 11 миллионов фальшивых аккаунтов компаний. В сервисе появляется примерно 100 тысяч ненастоящих новых месят каждый месяц.

Газета утверждает, что компании меняют номера и адреса конкурентов на свои. Некоторые выкладывают свои офисы на картах, чтобы чаще упоминаться в поиске, передает fedpress.ru.

Так, WSJ пытался найти в сервисе сантехника. Из первых 20 результатов – 13 фейковые. Их убрали после обращения журналистов в Google. Отмечается, что ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего проводили исследование и выяснили, что только 0,5 % поисковых запросов принадлежат мошенникам. Однако эта работа была заказана Google.

В Google рассказали, что постоянно проводят проверки и удаляют поддельные профили. Кроме того, они обновляют правила использование Google Maps. За 2018 год компания удалила 3 миллиона поддельных профилей бизнеса – 90 %