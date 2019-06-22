Майя Санду категорически отказываются обсуждать скандальную информацию о незаконном финансировании ПСРМ из России

Очередное доказательство, что блок ACUM нарушает обещания. В программе кабинета Санду оговорено обязательство обеспечить строгий контроль исполнения закона о финансировании партий, однако тандем ПДС-ППДП и сама премьер категорически отказываются обсуждать скандальную информацию о незаконном финансировании ПСРМ из России.

Программа правительства Санду, которую обнародовали лишь спустя две недели после утверждения кабмина, содержит пункт об "обязательстве всех органов власти расследовать способы финансирования партий и избирательных кампаний». Но, похоже, это останется только на бумаге, ведь депутаты блока ACUM не поддержали предложение ДПМ о создании комиссии по расследованию фактов получения ПСРМ денег из-за рубежа.

На днях генпрокурор заявил, что видео, в котором Игорь Додон признаётся в получении денег от России, вызывают обоснованные подозрения в нарушении госбезопасности. Запись обнародовал сайт publika.md. На видео Додон во время встречи с председателем ДПМ Владом Плахотнюком говорит, что получал из России ежемесячно почти миллион долларов.

Выступая на одном из телеканалов, Эдуард Харунжен добавил, что после появления видеозаписей генпрокуратура начала расследования и уже допрошен

"Мы самостоятельно начали уголовное расследование и провели допросы. Имен не назову, так как не имею права. Все записи изъяты, сейчас допрашиваем других. О завершении расследования пресса обязательно узнает первой, тогда и будут представлены подробности", - сказал генеральный прокурор Эдуард Харунжен.

Во время предвыборной кампании блок ACUM обвинял Игоря Додона в измене родине. Основанием для этого был его план федерализации Молдовы. Однако после выборов ПДС и ППДП изменили отношение к президенту, нарушив собственные обязательства и создав коалицию с социалистами.