64-летний мужчина погиб на рабочем месте. Причина - сердечный приступ. Инцидент произошел сегодня около 15:30 в столичном секторе Чеканы.
По данным полиции, мужчине стало плохо из-за невыносимой жары. В какой-то момент он отошел в тень, чтобы отдохнуть и почувствовал себя плохо.
Известно, что погибший работал на стройке по адресу Мирча чел Батрын. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти.
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