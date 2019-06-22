В Кишиневе мужчина умер на рабочем месте из-за невыносимой жары

64-летний мужчина погиб на рабочем месте. Причина - сердечный приступ. Инцидент произошел сегодня около 15:30 в столичном секторе Чеканы.

По данным полиции, мужчине стало плохо из-за невыносимой жары. В какой-то момент он отошел в тень, чтобы отдохнуть и почувствовал себя плохо.

Известно, что погибший работал на стройке по адресу Мирча чел Батрын. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти.