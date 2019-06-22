Жара не отступает: прогноз погоды в Молдове на 23 июня

Завтра в Молдове ожидается переменная облачность. На севере возможны дожди с грозами.

Воздух прогреется в Бричанах до 28 градусов, в Сороках - до 29. В Бельцах термометры покажут плюс 30, в Оргееве и Тирасполе плюс 32. В Леове, Комрате и Кагуле ожидается 33 выше ноля.

В столице синоптики прогнозируют ночью 21 градус, днем - 31. В последующие сутки ожидается переменная облачность. Температурные показатели будут колебаться от 26 до 32 градусов.