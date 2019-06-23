В Молдове появилось новое развлечение для любителей вина

В Молдове появилось новое развлечение для любителей национального алкогольного напитка. Игра напоминает покер, но вместо карт - бокалы с вином. Участники должны отведать напиток из каждого фужера, определить купаж, год урожая, регион и крепость напитка. Победитель получает в подарок бутылку вина.

"Игру с вином" привез в Молдову сомелье Даниел Фрумусаке. Он узнал о существовании Game Of Wines в Румынии, когда участвовал там в конкурсе. Первое состязание прошло в заведении, где работает сомелье.

Участники говорят, что задание было непростым. На пробу им дали 7 марок молдавского вина.

Участие в игре стоит 150 леев. Цена включает стоимость вина и закуски к нему.