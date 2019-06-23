Жильцы обрушившегося дома в Атаках смогли забрать часть своих вещей. В сопровождении спасателей по очереди люди поднялись в свои квартиры, чтобы спасти хоть что-то из нажитого имущества. Кто-то смог взять с собой вещи первой необходимости и документы, другие выносили из подъезда посуду, одежду и технику.
Люди говорят, что и не представляли, как можно в один момент лишиться всего.
Сегодня же с жильцами дома поговорили представители местных властей и сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, передает canal3.
Специалисты говорят, что аварийный подъезд будет демонтирован. В то же время, жильцы двух других не смогут вернуться в свои квартиры, пока не будут готовы результаты экспертизы. Здание может представлять опасность для людей.
Без крыши над головой остались 46 человек, в том числе 11 детей. Некоторые пострадавшие нашли временный приют у родственников, другие в городском лицее.
Подъезд 9-этажного дома в Атаках обрушился в среду вечером. Никто не пострадал, но 18 квартир превратились в груду обломков за считанные секунды. В общей сложности были эвакуированы жильцы 36 квартир многоэтажки. На следующий день члены кабмина Майи Санду лишь поверхностно обсудили ЧП и перешли к вопросам смены руководства госучреждений. Лишь в четверг трагедии посвятили заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, но по сей день представители правительства так и не появились на месте происшествия.
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День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md