Жильцы обрушившегося дома в Атаках смогли забрать часть своих вещей

Жильцы обрушившегося дома в Атаках смогли забрать часть своих вещей. В сопровождении спасателей по очереди люди поднялись в свои квартиры, чтобы спасти хоть что-то из нажитого имущества. Кто-то смог взять с собой вещи первой необходимости и документы, другие выносили из подъезда посуду, одежду и технику.

Люди говорят, что и не представляли, как можно в один момент лишиться всего.

Сегодня же с жильцами дома поговорили представители местных властей и сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, передает canal3.

Специалисты говорят, что аварийный подъезд будет демонтирован. В то же время, жильцы двух других не смогут вернуться в свои квартиры, пока не будут готовы результаты экспертизы. Здание может представлять опасность для людей.

Без крыши над головой остались 46 человек, в том числе 11 детей. Некоторые пострадавшие нашли временный приют у родственников, другие в городском лицее.

Подъезд 9-этажного дома в Атаках обрушился в среду вечером. Никто не пострадал, но 18 квартир превратились в груду обломков за считанные секунды. В общей сложности были эвакуированы жильцы 36 квартир многоэтажки. На следующий день члены кабмина Майи Санду лишь поверхностно обсудили ЧП и перешли к вопросам смены руководства госучреждений. Лишь в четверг трагедии посвятили заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, но по сей день представители правительства так и не появились на месте происшествия.