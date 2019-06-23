На одесский пляж со склона упала машина: чудом обошлось без жертв

В районе 16-й станции Фонтана прямо на пляж упал автомобиль Daewoo.

По словам очевидцев, водитель припарковалась на склоне, забыла поставить авто на ручник и ушла. В ее отсутствие машина покатилась и полетела с обрыва прямо на песок, приземлившись на крышу. К счастью, в месте падения людей не оказалось, никто не пострадал, передает Думская.

Также сообщается, что когда владелица авто вернулась на место парковки и не обнаружила автомобиль, она не сразу поняла, что случилось, и успела заявить об угоне.