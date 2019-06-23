Эксперты: Программа правительства Санду скорее политическая, чем социальная

Программа правительства Санду скорее политическая, чем социальная. Это мнение экспертов, которые проанализировали документ. Они с сожалением отметили, что базируется план работы нынешнего кабмина на увольнениях, а не на конкретных решениях по улучшению уровня жизни в стране.

"Эта программа мало отражает нужды и потребности жителей страны. Зато политическая повестка просматривается хорошо. Да, она проевропейская, но не учитывает политические реалии, в которых было создано парламентское большинство", - сказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

По мнению экспертов, качество программы правления ясно говорит - Майя Санду продолжает предвыборную кампанию.

"Речь скорее о политической программе, а не о программе правления. Политическая программа, вытекающая из последних событий в стране. Им такая программа и нужна, документ предвыборного характера", - отметил директор центра Intellect grup Ян Лисневский.

Эксперты назвали тревожным отсутствие у кабинета Санду конкретных решений и предложений.

Программу правительства Санду опубликовали только через две недели после назначения кабмина. Она рассчитана на шесть месяцев, хотя, как правило, программа составляется на весь период действия мандата исполнительного органа - четыре года.