Плавающую ловушку для мусора запустили в Тихий океан во второй раз. Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 23 июня.
Устройство должно вылавливать пластиковые отходы между Калифорнией и Гавайями. Платформа длиной в 600 метров в прошлом году порвалась и на ее ремонт потребовалось четыре месяца. Тогда П-образную конструкцию запустили из Сан-Франциско, но она не выдержала постоянного давления волн и ветра, передает Корреспондент.
"Надеюсь, что у природы нет для нас слишком много сюрпризов на этот раз. В любом случае, мы надеемся, многому научиться из этой кампании", - написал в Twitter Боян Слэт, создатель проекта по очищению океана.
Стоит отметить, что устройство собирает мусор только с поверхности океана – глубина очистки всего три метра, что позволяет не беспокоить подводную жизнь.
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