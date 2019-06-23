Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Гороскопы помогают людям переживать сложные времена, когда звезды и планеты находятся в неблагоприятном положении. Следуйте советам астрологов, чтобы обойти стороной все неприятности.

Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что здоровье и удачу разрушают семь опасных чувств и эмоций. Желательно избегать их на этой неделе и в любое другое время, потому что они являются источником большинства наших проблем. Чтобы остаться на гребне волны, вам придется быть более внимательными к своему настроению. Конец июня будет довольно насыщенным временем, передает Вести-UA.

Овен

У Овнов начинается неделя любви и дружбы, коллективной работы и упорного труда. Дело в том, что звезды и планеты будут находиться в довольно благоприятном положении, но их активность будет слабой. Мало что переменится в позитивном ключе без внимания Овнов. Удача в их руках, поэтому астрологи рекомендуют не уповать на волю случая.

В работе можно опираться на совместный опыт, в любви полезными будут совместные поездки, дела, уборка дома. Поднять настроение в трудную минуту всегда можно одним из пяти полезных способов. Благоприятным будет активный отдых в субботу и воскресенье. На буднях лучше не перегружать себя работой.

Телец

Понедельник — очень удачный день, в который звезды и планеты могут подарить Тельцам хорошее настроение. Следующие три рабочих дня не будут отличаться большой удачей, а вот в пятницу и субботу Тельцам улыбнется успех. Можно пойти по магазинам, купить подарки близким людям, обновить гардероб. Можно приобрести что-нибудь для дома, чтобы сделать его местом силы, увеличив энергетику.

Особое место в жизни представителей этого Знака Зодиака займет новый человек. Возможно, это будет началом большой любви, дружбы или плодотворного делового сотрудничества. Это идеальное время для заключения важных сделок, а также для решения юридических проблем, вопросов бюрократии. Воскресенье — день релаксации и планирования.

Близнецы

У Близнецов начинается период, в который огромное значение могут играть эмоции. Астрологи советуют заняться поисками мотивации. 27 числа в жизни представителей этого Знака начнут происходить важные изменения. Повысится эмоциональный фон, появится желание работать, воля к победе. Усталость и вялость уйдут на задний план.

Аффирмации на удачу, успех и богатство будут очень кстати. На этой неделе можно и нужно думать об успехе. Астрологи советуют Близнецам культивировать в себе непробиваемую веру, потому что в противном случае сомнения могут захватить ситуацию. Людям этого Знака эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют активизироваться в сфере общения и в деловой сфере.

Рак

Домашние дела — вот основное и приоритетное направление для Раков. Им стоит заняться уборкой, покупками, оплатой счетов, семейными проблемами. Особое внимание лучше уделить финансовым накоплениям. Это хорошее время для того, чтобы отложить часть денег для важных нужд в обозримом будущем.

Сближение с родственниками — эффективный способ провести свободное время. Астрологи советуют Ракам избавляться от негатива. Пять эффективных способов работы над собой будут очень кстати. Это идеальный период для примирения, для принесения извинений, для их принятия. А также для оптимизма и поиска вдохновения.

Лев

Энергетику человека постоянно разрушают семь вещей. Львам предстоит избавиться от них, отказавшись от всего лишнего в своей жизни. Это могут быть люди, мысли, вещи. Негатив уйдет во время развлечений и отдыха. По этой причине лучше не переутомляться. По вечерам после работы не стоит усердствовать с домашними делами. Личные удовольствия выйдут на первое место по приоритету.

В конце недели может появиться стремление к азарту и рискам. С ним придется бороться всеми способами, поскольку удача не всегда будет рядом со Львами в период с 24 по 30 число. Конец июня идеален для получения новых знаний, поиска мотивации. Многие представители этого Огненного Знака смогут найти вдохновение в любви и в делах. Главное — не останавливаться на достигнутом.

Дева

У каждого из Знаков Зодиака есть свои негативные привычки. Девы в этом плане не исключение. В самом конце июня на них может напасть лень, появится желание бросить всё, что не получается сделать на пять с плюсом. В целом энергетический фон будет нейтральным и спокойным, поэтому Девам придется самостоятельно решать все проблемы.

В доме и на рабочем месте важно наличие порядка. В отношениях со второй половинкой, детьми и родителями понадобится побольше честности. Люди отплатят Девам тем же. Порядочность и трудолюбие помогут Девам произвести особое впечатление на начальство, партнеров по бизнесу. Конец июня — идеальное время для обучения, получения новых знаний и навыков.

Весы

Весам придется избавиться от лени и апатии. Для этого нужно окружить себя приятными людьми, взяться за самые важные дела и постараться не кормить самих себя сомнениями. В любовной сфере представителей этого Знака ждут большие изменения и яркие эмоции в понедельник, среду и четверг. В остальные дни лучше быть осторожнее со словами и действиями — есть вероятность обиды со стороны второй половинки.

Все свободное время лучше тратить на друзей или на любимого человека, романтические встречи. Энергетика Весов будет в некотором упадке, поэтому придется больше отдыхать. Совместный отдых с друзьями или с родственниками окажется продуктивным. Астрологи советуют Весам больше общаться с людьми и реже бывать в изоляции.

Скорпион

Это прекрасное время для самоанализа и духовных поисков. Пора избавиться от негативных установок, которые мешают добиваться желаемого. Это могут быть страхи, неуверенность в себе, вирусные программы. Все это сидит в сознании Скорпионов, но настало время начать борьбу с неуверенностью, порождаемой мыслями. Именно в этом полезными окажутся новые связи, знакомства, новые цели и мотивация.

Позитивное и оптимистичное мышление поможет предотвратить появление неблагоприятных и непредсказуемых событий в жизни. Оптимизм подскажет Скорпионам их истинное предназначение, позволит избежать опасностей, неприятных поворотов судьбы. Астрологи советуют не сидеть без дела в период с 24 по 30 число.

Стрелец

Стрельцам звезды и планеты советуют избегать общения с мстительными людьми. Лучше оставлять в секрете все свои мысли и планы. Есть риск наткнуться на энергетического вампира, что в условиях такой динамичной недели будет равносильно потере всех благоприятных возможностей.

Астрологи советуют нести больше позитива в этот мир и помогать близким. Нужно ставить перед собой новые цели, заниматься анализом прошлых ошибок. Самокритичные Стрельцы смогут вырваться вперед в обозримом будущем, ведь им удастся найти преграды, мешающие развиваться, и устранить их.

Козерог

У каждого из Знаков Зодиака своя мотивация. Козерогам на этой неделе предстоит ее обрести или слегка обновить. Благодаря новой мотивации и вдохновению люди этого Знака смогут поднять или поддержать свой авторитет на работе и в семье. Для этого также понадобится желание делиться вдохновением с окружающими.

Звезды и планеты выстроены таким образом, что Козерогов может ожидать смена идеологии и жизненных приоритетов. В такие периоды стоит избегать ревности, наглости или жадности. Подобные чувства блокируют позитивные энергетические потоки. Последствия проявления таких чувств могут быть очень разрушительными, поэтому Козерогам понадобятся оптимизм, щедрость, доброта и желание помогать людям.

Водолей

Водолеям стоит сфокусировать свое внимание на финансовой сфере жизни. Им астрологи советуют избавиться от привычек бедных людей. В большинстве случаев людям мешают развиваться такие негативные привычки. Мы часто думаем, что нам что-то не под силу, что мы слабы. Водолеи смогут изменить для себя эту часть мироощущения и мировоззрения. Нет ничего невозможного. Пришло время понять это.

Интеллектуальные возможности Водолеев будут максимально развитыми в начале недели. Далее они пойдут на спад, поэтому лучше постараться решить все основные проблемы сразу. Эти семь дней помогут представителям данного Знака избавиться от стереотипов, повысить сообразительность, набраться опыта. В решении проблем полезной окажется интуиция. В общении с людьми в роли магнита выступит чувство юмора.

Рыбы

У Рыб на этой неделе будет много помощников в лице планет и звезд, поэтому проблемы могут решаться сами, а силы представителей этого Знака не будут покидать их даже в самой непростой ситуации. Это неделя больших побед и большой удачи. Единственная опасность будет исходить от недоброжелателей. Пять лучших оберегов помогут справиться с их натиском.

Негативные эмоции на этой неделе особо опасны, поэтому лучше общаться с хорошими людьми и почаще отдыхать, делать что-то приятное. Отрицательные эмоции можно победить путем полной вовлеченности в рабочий процесс. Не стоит отвлекаться на побочные проблемы. Самое главное сейчас — решить неурядицы на работе и заняться покупками.