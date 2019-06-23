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Петров пост 2019: что можно и нельзя делать
// фото: из открытых источников
12:14, 23 Jun 2019
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Петров пост зависит от того, рано или поздно бывает Пасха, и потому продолжительность его различна. В 2019 году Петров пост длится с 24 июня по 11 июля.

Через 7 дней после праздника Троицы (Пятидесятницы) начинается Апостольский или Петров пост, в память о двух самых почитаемых апостолах Петре и Павле, пишет УНИАН.

Установление Петрова поста – раньше его называли постом Пятидесятницы – относится к самым первым временам Православной Церкви. Особенно он утвердился, когда в Константинополе и Риме св. равноап. Константином Великим (ум. 337 г.; память 21 мая) были воздвигнуты храмы в честь свв. первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 29 июня (по ст.стилю; т.е. 12 июля по новому), и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе. Это день окончания поста. Начальная же его граница подвижна: она зависит от дня празднования Пасхи; поэтому продолжительность поста варьируется от 6 недель до недели и одного дня.

Сколько длится Петров пост

Петров пост зависит от того, рано или поздно бывает Пасха, и потому продолжительность его различна. Он всегда начинается с окончанием Триоди, или после недели Пятидесятницы, и прекращается 12 июля.

Самый продолжительный пост заключает в себе шесть недель, а самый короткий – неделю и один день.

Петров пост: что можно есть

Подвиг Петрова поста менее строг, чем Великий пост: во время Петрова поста устав Церкви предписывает еженедельно – по средам и пятницам – воздерживаться от рыбы. В субботние, воскресные дни этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого святого или дни храмового праздника также разрешается рыба.

Так как любой пост связан с ограничениями в потреблении пищи, то, конечно же, большинство традиций Петрова поста так или иначе связаны с кулинарией.

К примеру, в праздники - дни памяти некоторых святых, которые выпадают на пост, всегда было принято печь рыбники. Это пироги, которые представляют собой рыбу, целиком запеченную в тесте.

Также традиционными блюдами в Петров пост считаются постные щи, холодная постная окрошка и ботвинья (холодный суп на кислом квасе). Эти блюда пользуются особой популярностью по средам и пятницам, то есть в дни строго поста, когда под запретом не только пища животного происхождения, но и рыба, и даже растительное масло.

Кстати, согласно церковным канонам, в течение всего Петрова поста действует запрет на мясо, молоко и яйца. Причем нельзя употреблять даже блюда, при приготовлении которых были использованы эти запрещенные продукты. Также в эти дни рекомендуется отказаться от алкоголя и вредных привычек.

Что нельзя делать в Петров пост

Церковь не приветствует никаких свадеб в Петров пост. На то есть целый ряд причин. Во-первых, из-за ограничений в еде, которые традиционно сопровождают любой пост: из постных блюд вряд ли удастся накрыть по-настоящему праздничный стол.

Во-вторых, в дни поста запрещается вести праздный образ жизни, то есть гулянья и любое веселье под запретом, а свадьба - это, как правило, торжественное и радостное событие с алкоголем и танцами.

Кроме того, согласно народным поверьям, семья, сыгравшая свадьбу в Петров пост, не будет крепкой и, скорее всего, быстро распадется из-за постоянных ссор и скандалов.




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