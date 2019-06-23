Вперед в прошлое: в Таиланде "лечатся" радиоактивными картами

В северо-восточной провинции Таиланда под названием Кхонкэн получили распространение "магические карты", которые позиционируются как средство от всех болезней. Выяснилось, что карты испускают радиоактивное излучение.

На карточках нет информации о целебных свойствах. Однако компания, поставляющая их (Expert Pro Network), сообщает потенциальным покупателям, что карты несут в себе "энергию", которая лечит недуги и укрепляет здоровье. На внешней стороне чудо-предмета написано "карту шакти", что означает нечто вроде "карта Силы", пишет Вести.ru.

За исцеление от всех болезней берут не так уж и дорого — 1500 батов цена одной карты (в переводе на рубли, чуть более 3 тысяч). Счастливые обладатели "карту шакти" прикладывают их к разнообразным частям своего тела и даже "заряжают" ими питьевую воду.

Оказалось, что заряжать воду волшебными картами и правда можно — уже доказано, что излучение карты имеют. Радиоактивное.

Специалисты по ядерным технологиям в Таиланде, проверяя новинку, зафиксировали уровень радиации до 40 мкЗв в час — это более чем в 200 раз превышает безопасный порог излучения. Радиоактивные элементы — уран и торий были найдены при разрезании карт — в порошке, скрытом между листами пластика.

В настоящее время специалисты Таиландского института ядерных технологий пытаются проанализировать степень радиоактивного загрязнения в районе Кхонкэн. А жителей, купивших "лечебные карты", просят обратиться в институт за инструкцией, как правильно утилизировать опасное приобретение.