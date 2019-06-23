В столичных спа-салонах появилась новая процедура "флоатинг"

Новый вид расслабляющей процедуры "флоатинг" предлагают в столице. В спа-салонах обустроили особые капсулы, наполненные соленой водой. В них клиенты могут лежать на поверхности воды и словно парить в пространстве.

"Человек погружается в воду с высокой концентрацией соли, через 15-20 минут границы словно исчезают и гравитация больше не чувствуется. На психологическом уровне это помогает поддерживать эмоциональное состояние", - сказала администратор спа-салона Михаела Тихон.

Специалисты говорят, что такая процедура помогает бороться со страхами, улучшает сон, избавляет от хронической усталости.

"В этом состоянии гормон стресса кортизол снижается и выделяются гормоны счастья: дофамин и серотонин", - добавила Михаела Тихон.

Николета одна из первых попробовала медитировать в воде.

Бывший спортсмен Виктор говорит, что часто практиковал флоатинг в Соединенных Штатах. Он рад, что такие процедуры появились и дома.

"Я перенес множество травм, часто повреждал суставы и позвоночник. А отсутствие гравитации, то есть ощущение, что ее нет, позволяет суставам чувствовать себя лучше. Они вытягиваются и расслабляются".

Сеанс флоутинга стоит 600 леев, а за дополнительную плату можно получить сеанс массажа и чайной церемонии.