Ученые: Длинный рабочий день – смертельно опасен

Рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта. К такому выводу пришли ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm), передает MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 143 592 человека в возрасте от 18 до 69 лет, за состоянием которых наблюдали около семи лет, пишет Корреспондент.

Оказалось, что у работавших не менее десяти часов в сутки на протяжении как минимум 50 дней за год риск инсульта увеличился на 29% по сравнению с теми, кто так долго на рабочем месте не задерживался.

При этом работа более 10 часов в сутки в течение десяти лет повышала риск инсульта уже на 45%. Наибольшее влияние это оказало на здоровье добровольцев до 50 лет. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы понять причину этого явления.