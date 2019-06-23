Папа нашёл милый способ, как поддержать 6-летнего сына после операции на сердце

Отец хотел показать своему шестилетнему сыну, что операция на сердце, которую пришлось сделать ребёнку, — это то, чем стоит гордиться. И ради этого Мартин Уоттс сделал себе на груди татуировку с хирургическим шрамом, как у сына, сообщает Mirror.

Маленький Джоуи родился с редким врождённым пороком сердца. Из-за него происходит сужение аорты — самого крупного сосуда в организме, который несёт насыщенную кислородом кровь от сердца ко всем органам и тканям. К счастью, школьнику из Йоркшира провели спасительную операцию по расширению аорты, пишет life.

Теперь единственное, что напоминает Джоуи о его страшном диагнозе, — это большой шрам, оставшийся после операции. И чтобы ребёнок не переживал из-за этого, папа сделал себе татуировку. При этом у брата мальчика то же заболевание, и в скором времени ему потребуется операция.