В Украине самолет сгорел после аварийной посадки

В Полтавской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку и загорелся. В самолете были люди. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"23 июня около 10:00 неподалеку с. Мельницы Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет Ан-2 с последующим возгоранием", - сказано в сообщении ГСЧС.

По информации спасателей, огонь удалось ликвидировать в течение часа - в 11:00. Двое членов экипажа получили незначительные травмы и были госпитализированы. Погибших нет, пишет Корреспондент.