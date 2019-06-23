Учения зоопарка по ловле льва рассмешили людей и удивили хищников. ВИДЕО

В японском зоопарке прошли учения по ловле льва: их устроили на случай побега животного из разрушенной землетрясением клетки. Роль хищника выполнял человек, переодетый в ростовой костюм, сообщает Mainichi.

Подобную отработку действий в экстренной ситуации сотрудники зоопарков в Японии проводят регулярно. В этот раз ролик с нейтрализацией "льва" стал "вирусным" и набрал более 2,35 миллиона просмотров в "Твиттере", пишет life.

На записи видно, как "хищник" пытается сбежать, прорвавшись через сеть-ограждение. Затем работники будто стреляют в него дротиком с транквилизатором. "Животное" падает на землю, после чего к нему подходят люди.

На кадры попали и морды удивлённых львиц, которые наблюдали за происходящим из вольера.