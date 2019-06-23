Автобус с испанскими студентками разбился в Кот-д'Ивуар

В Кот-д'Ивуар разбился автобус, на котором ехали студентки из Испании, пишет в воскресенье, 23 июня, El Confidencial.

В результате ДТП погибла заместитель директора колледжа Mayor Bonaigua в Барселоне Тереса Кардона. Она находилась в Кот-д'Ивуар вместе с группой студенток из Испании, которые приехали на летние каникулы в рамках социальной программы, пишет Известия.

Отмечается, что пострадали десять человек. В ближайшее время они будут доставлены в столицу Кот-д'Ивуара, город Абиджан.