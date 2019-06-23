Штормовое предупреждение: на Молдову надвигается шквалистый ветер, ливни и град

В воскресенье, 23 июня, синоптики объявили "жёлтый" уровень метеоопасности в связи в связи с нестабильными погодными условиями. Предупреждение вступит в действие с 16:00 и останется в силе до конца дня.

По прогнозам синоптиков, на всей территории республики пройдут грозовые дожди, изолированно выпадут сильные ливни (15-25 л/м2), которые будут сопровождаться градом и шквалистыми порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

Напомним, до вторника, 25 июня, в Молдове будет действовать "жёлтый" уровень метеоопасности в связи с жарой. На обширных территориях температура воздуха в эти дни достигнет 33 градусов по Цельсию.