Более 20 лет прожили в многоэтажке в Атаках, часть которой обрушилась 19 июня, Владимир Демчук с женой и сыном. 70-летние супруги остались ни с чем, их приютили в Кодренах родственники, а сын отправился за границу.
Единственный источник дохода супругов - пенсия.
В подъезде, который обрушился, жила дочь Владимира Демчука. Магазин, в котором женщина работает, стал ее временным пристанищем.
Люди, оставшиеся без крыши над головой, говорят, что больше всего их беспокоит равнодушие правительства.
Вечером 19 июня, в то время, когда людей эвакуировали из многоэтажки, которая могла рухнуть в любой момент, министр внутренних дел Андрей Нэстасе находился в филармонии на презентации книги, посвященной поэту Михаю Эминеску. На следующий день после обрушения здания правительство Майи Санду собралось на заседание, но не для того, чтобы обсудить ситуацию в Атаках, а чтобы обезглавить ряд госучреждений. Комиссия по чрезвычайным ситуациям собралась лишь 21 июня.
Год назад, когда часть многоэтажки на Московском проспекте обрушилась в результате взрыва газа, возглавлявший в то время кабмин Павел Филип уже рано утром следующего дня созвал заседание, чтобы помочь пострадавшим. А несколько часов спустя премьер побывал на месте трагедии.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет отмечен высокой активностью. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Возможны приятные приключения. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет отмечен высокой активностью. Многие получат премии или гонорары. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md