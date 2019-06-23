Пожилые супруги остались ни с чем после обрушения дома в Атаках

Более 20 лет прожили в многоэтажке в Атаках, часть которой обрушилась 19 июня, Владимир Демчук с женой и сыном. 70-летние супруги остались ни с чем, их приютили в Кодренах родственники, а сын отправился за границу.

Единственный источник дохода супругов - пенсия.

В подъезде, который обрушился, жила дочь Владимира Демчука. Магазин, в котором женщина работает, стал ее временным пристанищем.

Люди, оставшиеся без крыши над головой, говорят, что больше всего их беспокоит равнодушие правительства.

Вечером 19 июня, в то время, когда людей эвакуировали из многоэтажки, которая могла рухнуть в любой момент, министр внутренних дел Андрей Нэстасе находился в филармонии на презентации книги, посвященной поэту Михаю Эминеску. На следующий день после обрушения здания правительство Майи Санду собралось на заседание, но не для того, чтобы обсудить ситуацию в Атаках, а чтобы обезглавить ряд госучреждений. Комиссия по чрезвычайным ситуациям собралась лишь 21 июня.

Год назад, когда часть многоэтажки на Московском проспекте обрушилась в результате взрыва газа, возглавлявший в то время кабмин Павел Филип уже рано утром следующего дня созвал заседание, чтобы помочь пострадавшим. А несколько часов спустя премьер побывал на месте трагедии.