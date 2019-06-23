Новый министр юстиции Станислав Павловский уходит в отставку

Недавно назначенный министр юстиции Станислав Павловский подал заявлении об отставке. Об этом 23 июня сообщила премьер-министр Майя Санду на своей странице в Facebook.

"На основании заявления об отставке, я предложила отозвать Станислава Павловского с должности министра юстиции", - сообщила Майя Санду.

Санду поблагодарила Павловского за сотрудничество и сообщила, что его пост займет Олеся Стамате.

"Госпожа Стамате до сих пор была председателем Ассоциации за эффективное и ответственное управление. Она закончила университет по специальности "право", и мастерат — по европейским исследованиям. У нее есть опыт работы в сфере юстиции, внутренней политике, и в реформировании центральной администрации. Я благодарю ее за то, что она приняла предложение стать частью правительственной команды, и я желаю ей больших успехов ее деятельности", - пишет Майя Санду.