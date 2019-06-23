Билеты на пригородные и междугородние автобусы могут подорожать

Билеты на пригородные и междугородние автобусные рейсы могут подорожать. Перевозчики требуют повышения тарифа на 20%. Об этом они заявили на встрече с министром экономики и инфраструктуры Вадимом Брынзаном. Сейчас тариф составляет 48 банов за километр. Таким образом, стоимость поездки на автобусе из Кишинева в Липканы - самый северный города страны, повысится на 26 леев и составит 153 лея.

"Раньше горючее стоило семь леев за литр, а сейчас - 17. Кроме того, налоги на зарплаты, да и обслуживание техники подорожало", - сказал директор Ассоциации пассажирских перевозок Андрей Чех.

Согласно опубликованной минэкономики информации, глава ведомства пообещал изучить ситуацию.

"Он попросил время на ознакомление с реальными условиями, с расчетами, которые послужили основой для установления тарифа в размере 58 банов", - добавил Андрей Чех.

Большинство водителей национальных маршрутов поддерживают это повышение.

"Сейчас клиенты не те, что раньше, требуют современные автобусы со всеми условиями, которые нам не под силу содержать. Мы тоже понимаем людей, им нелегко, но и нам тяжело, затраты большие".

"Исходя из нынешней стоимости дизельного топлива, конечно, надо поднять цены. Пассажиров стало меньше, и реальность такова... Я согласен с повышением".

"Надо навести порядок на маршрутах, установить реальные интервалы, тогда и пассажиры будут, и необходимости повышать тариф не будет. Но проблема в том, что маршруток много, часто ездим пустые, поэтому это не выгодно, вот кто-то и попросил увеличения".

Пассажиры возмущены возможным повышением.

Последний раз билеты на междугородние и пригородные автобусные рейсы подорожали в 2014 году. Тогда тариф подняли на 16 банов за километр. После этого перевозчики не раз просили повышения, но прежнее правительство эти требования отклоняло.