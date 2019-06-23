Уличных торговцев молочными продуктами и покупателей не пугает зной

Даже в 33-градусную жару в столице на улицах идет бойкая торговля мясом, яйцами и молочной продукцией. Покупателей не смущает, что товар продают в пыли и без санитарного контроля. Такие стихийные рынки есть в разных секторах Кишинева.

"Продаем молочные продукты, все нашего производства. Привозим сюда и продаем. Я приехала в 11 часов, сижу 3-4 часа. У меня есть много постоянных покупателей. Осталось 2-3 килограмма, надеюсь продать".

"Есть два куска брынзы. Она домашняя, ничего страшного".

"Торгуем по четыре-пять часов, пока не продадим все. Полиция приходит, разгоняет, штрафует, а мы снова приходим".

В жару продается даже мясо. Кур держат в импровизированном "холодильнике" - коробке с бутылками с холодной водой.

Покупатели говорят, что товаром, купленным на улице, довольны. Он дешевле, а качеством не хуже, чем на рынке или в супермаркете.

Специалисты же уверены - молочные продукты, мясо и яйца - самый скоропортящийся товар.

"Помимо всего прочего есть насекомые - переносчики опасных заболеваний, риск подхватить инфекцию еще выше. Пищевые отравления, острая диарея. Первые симптомы - рвота, высокая температура", - сказала нутриционист Луминица Сувейкэ.