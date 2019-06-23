Халаты, полотенца, картины и даже сифоны для раковины умудряются увезти с курортов наши предприимчивые граждане, слишком буквально понимая термин "все включено".
"Один клиент снял сифон из ванной. Снял трубу, положил в чемодан и отправился домой, но кражу вовремя заметили. А однажды целая группа туристов сняла все картины со стен холла в гостинице", - сказал директор турагентства Ион Курмей.
Еще один находчивый гражданин Молдовы выкрутил из гостиничного номера люстру.
"Видимо, человек знает толк в электрике, потому что он выкрутил бра из стены и положил себе в сумку. В то же время человек позаботился о безопасности других туристов, и провода аккуратно изолировал, так что в гостинице заметили пропажу только неделю спустя", - добавил Ион Курмей.
В свою очередь, владельцы гостиниц говорят, что находчивость желающих унести что-нибудь из номеров, не знает границ и национальностей.
"Не могу сказать, что граждане Молдовы крадут больше. Могу лишь сказать, что именно забирают из отелей. Крадут полотенца, простыни, случилось однажды, что телевизор вынесли", -
В Турции уже решили проблему с клептоманией.
По информации турагентств, за первые три месяца текущего года их услугами воспользовались около 27 тысяч наших соотечественников.
Комментарии
- В Кишиневе прошла первая ягодная ярмарка этого лета
- Бесплатный мастер-класс по йоге организовали в столичном Дендрарии
- Уличных торговцев молочными продуктами и покупателей не пугает зной
- Билеты на пригородные и междугородние автобусы могут подорожать
- Пожилые супруги остались ни с чем после обрушения дома в Атаках
- В столичных спа-салонах появилась новая процедура "флоатинг"
- Жильцы обрушившегося дома в Атаках смогли забрать часть своих вещей
- В Молдове появилось новое развлечение для любителей вина
- Урожай смородины в этом году меньше обычного: сколько стоит килограмм ягод
- Директор StarNet - один из потенциальных кандидатов на пост главы СИБ
- В Кишиневе прошла первая ягодная ярмарка этого лета
- Бесплатный мастер-класс по йоге организовали в столичном Дендрарии
- Десять человек пострадали при стрельбе в баре в США
- С миру по нитке или что чаще всего воруют в отелях молдавские туристы
- Уличных торговцев молочными продуктами и покупателей не пугает зной
- Медики рассказали, кому категорически запрещено употреблять мяту
- Штормовое предупреждение: на Молдову надвигается шквалистый ветер, ливни и град
- В Украине самолет сгорел после аварийной посадки
- Новый министр юстиции Станислав Павловский уходит в отставку
- Урожай смородины в этом году меньше обычного: сколько стоит килограмм ягод
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет отмечен высокой активностью. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Возможны приятные приключения. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет отмечен высокой активностью. Многие получат премии или гонорары. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md