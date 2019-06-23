С миру по нитке или что чаще всего воруют в отелях молдавские туристы

Халаты, полотенца, картины и даже сифоны для раковины умудряются увезти с курортов наши предприимчивые граждане, слишком буквально понимая термин "все включено".

"Один клиент снял сифон из ванной. Снял трубу, положил в чемодан и отправился домой, но кражу вовремя заметили. А однажды целая группа туристов сняла все картины со стен холла в гостинице", - сказал директор турагентства Ион Курмей.

Еще один находчивый гражданин Молдовы выкрутил из гостиничного номера люстру.

"Видимо, человек знает толк в электрике, потому что он выкрутил бра из стены и положил себе в сумку. В то же время человек позаботился о безопасности других туристов, и провода аккуратно изолировал, так что в гостинице заметили пропажу только неделю спустя", - добавил Ион Курмей.

В свою очередь, владельцы гостиниц говорят, что находчивость желающих унести что-нибудь из номеров, не знает границ и национальностей.

"Не могу сказать, что граждане Молдовы крадут больше. Могу лишь сказать, что именно забирают из отелей. Крадут полотенца, простыни, случилось однажды, что телевизор вынесли", -

В Турции уже решили проблему с клептоманией.

По информации турагентств, за первые три месяца текущего года их услугами воспользовались около 27 тысяч наших соотечественников.