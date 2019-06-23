Десять человек пострадали при стрельбе в баре в США

Один человек погиб и еще десять пострадали в результате стрельбы в баре Kelly's Pub в американском городе South Bend, штат Индиана. Об этом сообщила местная полиция в воскресенье, 23 июня.

«Отдел убийств округа Сент-Джозеф ведет расследование после стрельбы в «Келлис Паб» этим утром. <...> Один человек погиб, и многие другие получили ранения… Число раненых может достигать десяти», — говорится в записи на странице полицейского отделения города в Twitter.

После стрельбы полицейские обнаружили на месте инцидента одного тяжелораненого. Его доставили в больницу, где тот умер от полученных травм. Остальные пострадавшие впоследствии самостоятельно обратились в медицинские учреждения, сообщает передает Известия.

В момент стрельбы в баре находилось, по предварительным оценкам, от 50 до 100 человек. Информации о задержании подозреваемых не поступало.