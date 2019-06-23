О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
В Кишиневе прошла первая ягодная ярмарка этого лета
// фото: из открытых источников
18:02, 23 Jun 2019
просмотров 126 | комментариев 0

В столице прошла ягодная ярмарка. На Чеканах она собрала сотни горожан. Посетителям предлагали ежевику, малину, смородину и крыжовник, а также выпечку и торты с ягодами. 16 местных производителей представили около восьми тонн продукции.

Анжела Беженарь привезла из Дондюшанского района крыжовник, красную смородину и малину.

"Качественных ягод сейчас не так уж и много из-за неблагоприятной погоды, поэтому они пользуются очень большим спросом. На все мы установили одинаковые цены. 40 леев за килограмм".

Привезли на ярмарку и новинку этого сезона - tayberry (тейбери)- гибрид малины и ежевики.

"Они немного кислые, это первые плоды, они привиты малиной. У них легкий малиновый вкус. Первые ягоды вообще-то продаём в упаковках по 300-350 граммов по 30 леев", - сказала участница ярмарки Корина Гросу.

Посетителям предлагали и переработанные ягоды.

"Это десерты из фруктов и ягод. Есть и без сахара. Вкуснейшее повидло и джемы", - отметила участница ярмарки Инна Кэпэцынэ.

"Здесь большой выбор, было что выбрать и купить. Есть мед, ягоды, все отечественное, домашнее. Купил майский мед, который самый вкусный, крыжовник, и ещё посмотрю, что есть".

"Почаще бы проводили такие ярмарки, хоть каждую неделю. Цены доступные". В Молдове выращивают 11 видов ягод.

"Ягодный рынок еще не сформирован, он находится пока на начальной стадии. Нужно находить рынки сбыта, тогда торговать будет легче", - сказал производитель Валериан Малай.

"У нас более трех тысяч покупателей. Продавцов больше, чем в прошлом году. На следующем мероприятии, 22 июля, будет еще одна летняя новинка - ягода Йо́шта", - добавила директор ассоциации "Ягоды Молдовы" Анета Ганенко.

Фестиваль организовала ассоциация "Ягоды Молдовы" при поддержке претуры Чекан.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День будет отмечен высокой активностью. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День будет отмечен высокой активностью. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День будет отмечен высокой активностью. Возможны приятные приключения. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День будет отмечен высокой активностью. Многие получат премии или гонорары. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
vox.publika.md
Loading...