У православных верующих начинается Петров пост

У православных начинается Петровский пост. Он продлится до 12 июля - дня Святых Петра и Павла. В этот период верующие будут воздерживаться от потребления мяса, яиц и молочных продуктов, а в субботу и воскресенье - от рыбы.

В преддверии поста верующие отметили День всех святых, который завершил одноименную неделю. Священники освятили облачения, в которых будут вести службы в период Петрова поста.

"Петровки" совпадают по времени с началом жатвы, поэтому верующие принесли в церковь на освящение муку и хлеб.

"Моя семья уже много лет соблюдает все посты, это стало традицией, которую мы передаем детям и внукам. Не едим мяса, молочные продукты".

"Обязательно будем соблюдать. Петр и Павел - самые важные апостолы, они заложили основу церкви. Мы не можем пренебрегать ими".

"Этот пост приносит моральное и духовное удовлетворение, божью помощь. В пост крепнет вера. А еще это полезно для организма".

Продолжительность Петрова поста зависит от Пасхи, чем она раньше, тем длиннее "петровки". Впрочем, этот пост один из самых легких.

"В понедельник, среду и пятницу овощи надо есть без масла, во вторник и четверг можно с маслом. В субботу и воскресенье позволяется есть рыбу. Таковы правила поста. Но очень важно не ограничиваться только воздержанием в еде, нужно думать и о душевном очищении", - сказал настоятель церкви Вознесения Господня Октавиан Мошин.