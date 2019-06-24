Молдавский сомелье побил сразу два мировых рекорда по сабражу

Молдавский сомелье Даниел Фрумусаки побил сразу два мировых рекорда по сабражу. Он открыл саблей более ста бутылок игристого вина. Сначала за 30 секунд 50 бутылок, а потом 80 за минуту.

"Срезал больше горлышек, чем планировал, очень много. Первый рекорд побил практически наполовину. Сам не ожидал".

Мастерство сабража молодой сомелье оттачивал полгода.

"Нужно было подготовиться психологически. Пришлось найти спонсора, так как затраты огромные. Почти 200 уничтоженных бутылок - для студента это дороговато. Да и сам инструмент для открывания бутылок очень дорогой".

Сабраж был одной из излюбленных гусарских забав, сегодня его можно наблюдать разве что во время борьбы за новый мировой рекорд.

"Эта техника появилась при Наполеоне. Здорово, что в нашей стране ею тоже владеют, и устанавливают рекорды".

"Красиво, зрелищно, мне очень понравилось. Парень очень ловкий и способный."

Видео с выступлением Даниела Фрумусаки отправили жюри Книги рекордов Гиннесса. Его решение появится через три месяца.