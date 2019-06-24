В Молдове открылся новый туристический маршрут

Старейшая винодельня, редкие растения и место, где снимали знаменитый "Табор уходит в небо". Все это часть нового туристического маршрута, который проходит через природный заповедник "Нижний Днестр" в Штефан-Водэ и Каушанах.

Маршрут включает десять уникальных мест. Первое - в селе Копанка. Это образовавшиеся 200 лет назад после сильного землетрясения болото, которое в народе зовут "Слепой Днестр".

"Благодаря этому здесь сохранились флора и фауна начала 19 века".

Следующая остановка в селе Леунтя, где сохранились катакомбы, проложенные в 1538 году. А в 1817-м их превратили в винодельню. В свое время до нее добрался и поэт Александр Пушкин.

Передохнуть можно в эко-пансионате на берегу Днестра. Его организовали в селе Чобырчиу. Пансионат уже приметили туристы из Германии, Исландии и Канады.

"Есть 10 каяков, 10 велосипедов, телега и лодка. Также проводим мастер-классы по плетению из ивы".

Близ села Рэскэец возвышается холм, с которого открывается восхитительный панорамный вид на Днестр. Именно в этих местах снимали легендарный фильм "Табор уходит в небо".

Заслуживает внимания и местный историко-архиологческий музей.

"Уникальные экспонаты – в археологическом отделе - это кости мамонта."

Следующие пункты назначения - в селах Крокмаз и Тудора. Там находятся руины пяти старинных замков и уникальные 200-летних деревья.

В Ассоциации развития туризма надеются, что новый маршрут привлечет инвесторов, которые сполна используют его туристический потенциал и возродят уникальные живописные места.