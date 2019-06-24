Программы пока нет. Есть Декларация об общих намерениях. Понимаю, что на скорую руку сварили, что могли. Такого мнения придерживается бывший вице-премьер, министр экономики Александр Муравский. Об этом он написал пост на своей странице в социальной сети.
Он написал, что тщательно изучил размещённую на сайте Программу правительства, добавив едкий комментарий: хвалить нечего, ругать не хочется.
"Буду ждать Программу, разработанную в соответствии с требованиями, установленными Постановлением правительства №33 от 11.01.2007 года о правилах разработки и единых требованиях к документам политик", - написал Александр Муравский в Facebook.
"В соответствии с этим постановлением "Программа представляет собой последовательность конкретных операций, которые служат инструментом внедрения политик, содержащих четко обозначенные цели, необходимые ресурсы, предустановленные целевые группы и сроки исполнения", - добавил он.
Муравский надеется, что правительству хватит 2-3 месяца для разработки такого документа. Ведь всё равно эти три месяца основное внимание будет уделено не "завтра", а зачистке "вчера".
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Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md