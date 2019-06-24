Экс-министр экономики Молдовы: Программу правительства составили на скорую руку

Программы пока нет. Есть Декларация об общих намерениях. Понимаю, что на скорую руку сварили, что могли. Такого мнения придерживается бывший вице-премьер, министр экономики Александр Муравский. Об этом он написал пост на своей странице в социальной сети.

Он написал, что тщательно изучил размещённую на сайте Программу правительства, добавив едкий комментарий: хвалить нечего, ругать не хочется.

"Буду ждать Программу, разработанную в соответствии с требованиями, установленными Постановлением правительства №33 от 11.01.2007 года о правилах разработки и единых требованиях к документам политик", - написал Александр Муравский в Facebook.

"В соответствии с этим постановлением "Программа представляет собой последовательность конкретных операций, которые служат инструментом внедрения политик, содержащих четко обозначенные цели, необходимые ресурсы, предустановленные целевые группы и сроки исполнения", - добавил он.

Муравский надеется, что правительству хватит 2-3 месяца для разработки такого документа. Ведь всё равно эти три месяца основное внимание будет уделено не "завтра", а зачистке "вчера".