Умер актер Андрей Харитонов, получивший известность после фильма "Овод"

Артист скончался в возрасте 59 лет. По информации СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием.

Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook режиссер Виталий Манский.



"Не стало Андрея Харитонова... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", - написал он.



Причина смерти актера не называется. По данным СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием.

Харитонов родился в 1959 году в Киеве. Он дебютировал в кино ролью Овода в одноименном фильме, передает Корреспондент.



Актер сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах Звезда и смерть Хоакина Мурьеты, Человек-невидимка, Тайна Черных дроздов, Вольный ветер.



С 1984 по 1990 годы он являлся ведущим артистом Малого театра в Москве.



В 1991 году Харитонов снял художественный фильм Жажда страсти, который был удостоен ряда наград.