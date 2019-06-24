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Исследование показало вред алкоголя даже в малых дозах
// фото: открытый источник
09:44, 24 Jun 2019
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Ученые развеяли миф о безопасности потребления алкоголя в малых дозах. Оказалось, что даже 0,5 литра пива или бокал вина нарушает чувство воли. Особенно это опасно для водителей.

Исследование "Влияние алкоголя на чувство воли у здоровых людей" стало первым на подобную тематику. Провели его нейробиологи Университета Сассекса в Великобритании. Результаты исследования опубликованы в журнале MedicalXpress.

Свой эксперимент специалисты сфокусировали на потреблении небольшого количества алкоголя. Речь шла о спиртном, которое обычно пьют на различных социальных мероприятиях. Такие дозы не вызывают значительных нарушений поведения, передает 360.

Отмечается, что до настоящего времени исследования в основном были сосредоточены на утрате сдерживающего контроля, вызванного очевидным пьянством. Он характеризуется импульсивностью, агрессией и излишней раскованностью.

Ученые рассмотрели такую психологическую особенность людей, как "сближать" во времени волевое действие и физический стимул, который за ним следует. Например, если человек двигает рукой и потом видит световую вспышку, то мозг обрабатывает его действие как совершенное несколько позже реальности. Стимул же считается произошедшим раньше. Предположительно, феномен имеет непосредственное отношение к чувству воли.

Исследователи попросили добровольцев выпить столько спиртного, чтобы его содержание в крови не превышало допустимого для вождения предела. В ходе эксперимента выяснилось, что люди еще сильнее связывали волевое действие и стимул.

Употребление небольших доз алкоголя, заметили ученые, дает мнимое ощущение контроля над ситуацией.

"Наше исследование показывает, что даже одной пинты пива достаточно, чтобы значительно скомпрометировать чувство воли человека. Это имеет важные последствия для юридической и социальной ответственности водителей. И возникает вопрос: действительно ли безопасно садиться за руль, если ты вписываешься в существующие ограничения", — заключил ведущий автор научной работы доктор Сильвана Де Пирро.




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