Влад Плахотнюк покинул пост председателя ДПМ. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. По словам Плахотнюка, ДПМ нужен новый оппозиционный проект и новая команда руководства.
Влад Плахотнюк сообщил, что сдал свой мандат в качестве председателя партии и призвал своих коллег как можно скорее организовать партийный съезд, чтобы избрать новое руководство и утвердить новую политическую программу.
"Дорогие друзья, в эти дни я размышлял о положении Демократической партии и о том, что мне следует сделать лично, чтобы партия могла продолжать как можно более активно и профессионально развиваться в оппозиции, чтобы содействовать созданию стабильности в стране.
ДПМ осуществила мирную передачу власти, поддерживая порядок и равновесие в стране, не подвергая граждан риску. Даже если у нас были возражения против того, как был сформирован новый альянс и его целей, мы посчитали, что политические разногласия не должны приводить к дестабилизации страны, особенно потому, что для их урегулирования есть политические решения, а гражданам не нужно страдать.
Несмотря на этот конструктивный подход, Демократическая партия сейчас находится под огромным давлением, потому что некоторые не достигли своей цели. Они хотят бороться со мной, но они делают это с партией, что, я думаю, не является подходящим ни для ДПМ, ни для проевропейских партий в нынешнем альянсе.
Демократическая партия ушла в оппозицию потому, что приняла решение не заключать союз с партией, пытающейся навязать иностранную повестку дня для нашей страны, что противоречит интересам граждан Молдовы. Если для этого нужно заплатить политически, партия должна быть готова принять это и идти вперед с достоинством. Время докажет, что наше решение было правильным в ситуации, которая могла бы поставить под угрозу Республику Молдова и ее граждан.
Одно – это заплатить политическую цену за это решение, другое - злоупотребление и преследование партийных людей и должностных лиц из различных государственных учреждений, которые не имеют никакого отношения к партии. Если кто-то хочет политической расправы – пусть делают это со мной, я полностью беру на себя роль мишени злоупотреблений любого рода, но не нужно делать этого с моими коллегами по партии, с коллегами по парламентской фракции партии, которые, хотя и не находятся у власти, играют очень важную роль в поддержании стабильности, независимости и евроатлантического развития страны.
Знаю, что сегодня некоторые в эйфории, другие же полны жаждой мести, все это пройдет, но проблемы в стране останутся и они должны быть решены. Франция ДПМ с депутатами, которые находятся в депрессии, и которых шантажируют, может стать уязвимой, что даже может стать в ущерб тем, что сейчас совершает политическое давление.
Проевропейские партии в парламенте говорят, что отказались от диалога с Демократической партией, потому что у них есть проблемы со мной. Как председатель партии, я хочу устранить это препятствие на будущее и принимаю решение, в ходе которого будет понятно, что Демократическая партия Молдовы не зависит лишь от одного человека, не зависит от меня. Я сложил сегодня мандат председателя партии и предложил коллегам как можно скорее организовать партийный съезд, чтобы избрать новое руководство и утвердить новую политическую программу.
Кроме того, чтобы прекратить возможные спекуляции, я заявляю, что я решил не баллотироваться на этом съезде на какую-либо должность в партии" - , сказал бывший лидер ДПМ
Я принял это решение также потому, что Демократическая партия нуждается в новом политическом проекте в оппозиции, в проекте, который будет разработан новой руководящей командой.
Что касается мандата депутата, то этот мандат нацелен, прежде всего, на уважение голосов, которые отдали граждане. Мандат, который набрал наибольшее количество голосов в Молдове на февральских выборах. Мне не нужен этот мандат для того чтобы обеспечить себе депутатскую неприкосновенность или для чего-то еще. Это мандат, который дал народ, и любое решение по этому поводу должно быть принято гражданами вместе со мной. Это мандат, который принадлежит жителям Ниспоренского района, а не мне или кому-либо еще.
Я имел честь быть лидером Демократической партии в то время, когда она добилась важных правительственных результатов и получила лучший результат в своей истории. есть результате, которых каждый политик хотел бы добиться. Но все это стало возможным благодаря исключительной команде. Я хочу поблагодарить всех моих коллег, наших сторонников за поддержку, которую они оказывали мне в исполнении мандата председателя Демократической партии.
Я уверен, что новое руководство сможет достичь лучших результатов на благо партии и страны", - написал Влад Плахотнюк в Facebook.
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