Умер легенда рок‐н‐ролла Дейв Бартоломью. Ему было 100 лет

Легенда американской музыки, композитор, автор песен, один из основоположников рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер на 101-м году жизни. Музыкант скончался в больнице Нового Орлеана (штат Луизиана).

"Его тело просто не выдержало. Отцу было 100 лет и шесть месяцев", — заявил сын музыканта. Его процитировало Associated Press.

Бартоломью родился в 1918 году. С детства занимался музыкой, играл в музыкальных группах, передает 360.

После войны он участвовал в продвижении культуры рок-н-ролла. Дейв работал со многими известными музыкантами.

В частности, с Чаком Берри и звездой рок-н-ролла Фетс Домино. Вместе они записали песни, которые потом стали известны по всему миру.

Среди них — Blue Mondау, The Fat Man, I’m Walkin’. Также он был наставником Луи Армстронга.