Туристические сплавы на байдарках пользуются популярностью

Туристические сплавы на байдарках набирают популярность. Десятки гостей из-за рубежа приезжают не только попробовать молдавского вина и национальную кухню, но и насладиться красивыми пейзажами Днестра. Только в прошлом году нашу страну посетили более тысячи иностранцев - специально, чтобы отправить в сплав по реке на лодках. Некоторые туры могут длиться трое суток - с ночевками в палатках и остановками у самых живописных берегов Днестра.

"Мы хотим привлечь сюда туристов. У моего мужа мечта - привлечь сюда миллион туристов. Он знает, что когда-то в советские времена сюда приезжало много людей-курортников, которые отдыхали в Молдове. Мы хотим показать, что здесь кроме вина и кроме Оргеева, есть еще что-то другое", передает canal3.

Сезон сплава на байдарках начинается в апреле и заканчивается в октябре. За последние несколько месяцев свыше 400 туристов отправились в сплав по Днестру

"Мы приехали сюда вчера вечером, ваша столица - очень красивая. Сегодня с утра, пока мы ехали на базу, остались в восторге от природы. Днестр - красивая река, мы немного волнуемся перед сплавом, но уверены - будет здОрово".

"Люди здесь очень дружелюбные, местные жители хотят развивать этот вид туризма, на байдарках. Это здорово и поможет привлечь еще больше иностранцев сюда. Подобные сплавы - отличная идея!".

Туры на байдарках можно заказать и онлайн. Четырехчасовой сплав обойдется в триста леев.