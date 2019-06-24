Таиланд признали самой гостеприимной страной мира

Компания Booking.com обнародовала результаты исследования самых гостеприимных стран мира. В тройку лидеров вошли Таиланд, Индонезия и Мексика.

Эксперты попросили сравнить прием в зарубежных странах с тем, который оказывается на родите.

Примерно 85% из опрошенных 21,5 тысячи человек сошлись во мнении, что в Таиланде к туристам относятся радушнее всего, передает 360.

На втором месте рейтинга Индонезия с показателем 83%, на третьем — Мексика (77%). В пятерку также вошли Тайвань и Индия (77% и 75% соответственно).