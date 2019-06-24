Основатель Microsoft считает большим промахом позволение Google приобрести Android.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс главной ошибкой в своей карьере считает то, что позволил корпорации Google приобрести и развить Android - операционную систему, конкурирующую на рынке лишь с iOS от компании Apple, устанавливаемой на ее продукцию. Подобная разработка позволила бы его компании "стать победителем", приводит слова Гейтса телеканал Fox Business.
"Рынки в мире программного обеспечения, особенно операционных систем, работают по принципу "победитель получает все", - сказал предприниматель, выступая на встрече с инвесторами. "Поэтому самой большой своей ошибкой я считаю то, что по какой-то причине не добился того, чтобы Microsoft стала тем, чем является Android", - сказал он. Android - мобильная операционная система, которой оснащены большинство смартфонов, не производимых Apple, передает ТАСС.
"Microsoft победил бы естественным путем", - посетовал Гейтс, который с состоянием около $106 млрд считается вторым в списке самых богатых людей планеты, уступая лишь главе крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффу Безосу ($119 млрд). "На рынке есть место лишь для одной операционной системы не от Apple, и знаете, чего это стоит? $400 млрд, которые просто переместились бы от компании G (Google - прим. ТАСС) компании M (Microsoft - прим. ТАСС)", - приводит телеканал его слова.
Операционная система Android изначально разрабатывалась одноименной компанией, которую в 2005 году за $50 млн ]приобрела Google. В 2007 году было объявлено о создании ОС, презентация первой версии которой состоялась в сентябре 2008 года. По данным консультационной компании IDC, устройства с этой системой в первом квартале 2017 года занимали 85% мирового рынка смартфонов.
Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Фирма, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в Маунтин-Вью (штат Калифорния).
Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).
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