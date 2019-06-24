На столичном рынке у женщины украли кошелек: злоумышленникам грозит до двух лет тюрьмы

Полиция Чекан задержала двух мужчин в возрасте 36 и 40 лет, уроженцев Кишинева, подозреваемых в карманных кражах.

Инцидент произошел 4 мая. Воспользовавшись невнимательностью 57 летней женщины, в то время, как она совершала покупки, из ее кармана вытащили кошелек с деньгами и документами. Сумма ущерба составила 3 750 леев. Действия были зафиксированы камерой видеонаблюдения.

В ходе расследования, мужчины были опознаны и задержаны. На слушаниях они признали свою вину. Ранее они уже были судимы за аналогичные преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана им грозит штраф в размере от 32 500 леев до 42 500, общественные работы от 180 до 240 часов или тюремный срок до 2 лет.