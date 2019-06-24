"Желтый код" метеоопасности в связи с жарой продлен до 26 июня

Государственная гидрометеослужба продлила до среды, 26 июня, "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.

По прогнозам синоптиков, до 26 июня на большей части территории страны воздух прогреется до 33 градусов тепла днем и до +21 градуса ночью.

В населенных пунктах страны установлены палатки, где люди могут отдохнуть от жары, получить воду, а в случае необходимости - медпомощь, передает МОЛДПРЕС.

Врачи напоминают, что особую опасность знойная погода представляет для пожилых людей, беременных, детей, людей с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, аллергиков.

По возможности им следует избегать пребывания на солнце, выбирать открытую одежду из натуральных тканей, не выходить на улицу без головного убора и пить достаточное количество жидкости.