Журналисты получили видеоролик с изображением гнилого картофеля, которым, якобы, кормят карабинеров в части №1002. Корреспонденты отправились к военным, чтобы узнать, как на самом деле обстоят дела. По словам командиров, испорченный картофель на кухню не попадает.
После того, как в адрес одного из телеканалов поступило видео, на котором множество карабинеров перебирают картошку, среди которой было немало испорченной, корреспонденты смогли попасть на склад, где был снят ролик. Руководство части говорит, что картошку покупают раз в год, в соответствии с законом о госзакупках. В последний раз было приобретено 112 тонн.
"На данном складе находится около 20 тонн картофеля урожая прошлого года. Конечно, выглядит он не так хорошо, как должен был бы выглядеть. Он был свежим в октябре, а сейчас уже июнь. Картофель систематически перебирают. Тот, что не соответсвует требованиям, выбрасывают и оставляют хороший".
Командиры говорят, что карабинеров не кормят гнилой картошкой.
"Во-первых, из картофеля, который появился на тех кадрах, невозможно что-то приготовить. Во-вторых, представьте себе, если бы мы приготовили что-то из такой картошки, то все военные уже могли бы оказаться в больницах".
"В теплое время года, овощи сортируют раз в неделю. Испорченная продукция в столовую не попадает".
Сами карабинеры говорят, что довольны питанием.
"Есть можно без проблем. Еда хорошая, мне нравится".
"- Как вы оцениваете качество еды?
- Еда нормальная.
- Замечаний нет?
- Абсолютно".
"- У вас есть какие-то претензии к картофелю? Кто-то сообщил, что вас кормят испорченной картошкой. Это так? - Нет. Это не правда. Еда очень хорошая, вкусная".
В части №1002 служат 400 карабинеров.
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