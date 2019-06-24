В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части

В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев.

"Была объявлена ЧС по области, мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты, по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом", - отметил он.

Как сообщали в Минобороны страны, на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь, вспыхнул пожар, начали рваться боеприпасы, передает РИА Новости.

Жертв и пострадавших нет, причины ЧП выясняются. Началась эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента, на место уже вылетел глава Минобороны Нурлан Ермекбаев.