Пьяный водитель насмерть сбил женщину во Флорештах и скрылся с места ДТП

Полицейские задержали водителя, который сел пьяным за руль, сбил человека и скрылся с места преступления.

Сегодня утром, около 05:00, 59-летняя жительница Флорешт подметала улицу, когда на неё был совершён наезд. За рулем автомобиля был 44-летний мужчина из села Гура Каменчий Флорештского района.

Водитель скрылся с места преступления, а пострадавшую доставили в больницу, где вскоре она скончалась от полученных травм. Полиция нашла водителя в состоянии сильного алкогольного опьянения по горячим следам. Он был задержан на 72 часа.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся расследование.