В Грузии сеть кинотеатров отменила показ фильмов на русском языке

Крупнейшая сеть кинотеатров в Грузии Cavea прекратила показы фильмов на русском языке в знак поддержки протестов, которые проходят в Тбилиси.

Как сообщает DW, теперь кино показывают только на грузинском или английском языках.

Показы фильмов на русском прекратили почти сразу после начала протестов, которые продолжаются в стране с 20 июня, пишет УНИАН.

Кинотеатры сети Cavea расположены, в частности, в крупнейших торговых центрах Тбилиси Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall и East Point.

Напомним, в Тбилиси 20 июня начались массовые протесты под зданием парламента после выступления депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который поддерживал Абхазию и Осетию во время российско-грузинской войны 2008 года. Протестующие выступают, в частности, против правящей партии "Грузинская мечта". В первую ночь протестов полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль. На следующий день люди вновь вышли на протест.





