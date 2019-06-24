Существует множество причин ухудшения зрения — если речь идет о наследственности, здесь мало что можно сделать, кроме профилактики.Однако чаще всего мы сами провоцируем ухудшение здоровья, даже не осознавая этого.
Пять популярных причин нарушения зрения, чтобы вы смогли вовремя обратить внимание и обратиться к специалисту за консультацией, передает Рамблер.
Вы игнорируете солнцезащитные очки
Активное солнце, даже в наших широтах, способно нанести непоправимый ущерб сетчатке глаза. В летний период озаботьтесь приобретением солнцезащитных очков, но не в качестве модного аксессуара, а как средства защиты. Самое главное, подобрать правильные линзы очков: производитель обычно указывает свойства продукта на дужке и в инструкции, приложенной к очкам. Не экономьте на здоровье и покупайте качественные очки с защитой от лучей различного типа. Да, такие очки — недешевое удовольствие, однако их приобретение обойдется вам в разы дешевле, чем восстановление потерянного зрения.
Вы постоянно трете глаза
Бывает, что глаз нестерпимо чешется и вы начинаете неистово его тереть, и вместе с тем заносите инфекцию, которая приводит к различным неприятным заболеваниям вроде конъюнктивита. Само по себе механическое воздействие на глаз приводит к искажению роговицы — она приобретает неестественную форму, что также сложно скорректировать. Поэтому старайтесь как можно меньше прикасаться к глазам и приобретите специальные капли, чтобы промыть глаз в случае необходимости.
Вы используете косметику по истечении срока годности
Как бы вы не любили свою тушь, нужно вовремя с ней попрощаться. Если вы носите контактные линзы, просроченная тушь может вызвать серьезное раздражение или с таким же успехом вы можете занести инфекцию в глаз. Помните, что тушь пригодна для использования в течение шести месяцев после вскрытия. Будьте внимательны к срокам.
Вы — заядлый курильщик
Курение само по себе не приносит здоровья, а уж тем более такому чувствительному органу, как глаз. Самая популярное заболевание, связанное с никотином — дегенерация желтого пятна. Эта проблема связана с повреждением сетчатки в том месте, где формируется центральное зрение. В группе риска люди старше 60 лет, а большой стаж курильщика только увеличивает шансы заработать еще и катаракту.
Вы не спешите проверять зрение
Оптимальным промежутком между проверками зрения является срок в два года. Как правило, специалист назначает другие линзы, если вы носите очки, или дает общие рекомендации, если у вас нет серьезных проблем. Своевременная диагностика может помочь выявить серьезные заболевания на ранних стадиях, когда еще все можно предотвратить.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День в целом благоприятен. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День в целом благоприятен. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День в целом благоприятен. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md