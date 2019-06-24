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Привычки, которые портят зрение
// фото: shutterstock
11:25, 24 Jun 2019
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Существует множество причин ухудшения зрения — если речь идет о наследственности, здесь мало что можно сделать, кроме профилактики.Однако чаще всего мы сами провоцируем ухудшение здоровья, даже не осознавая этого.

Пять популярных причин нарушения зрения, чтобы вы смогли вовремя обратить внимание и обратиться к специалисту за консультацией, передает Рамблер.

Вы игнорируете солнцезащитные очки

Активное солнце, даже в наших широтах, способно нанести непоправимый ущерб сетчатке глаза. В летний период озаботьтесь приобретением солнцезащитных очков, но не в качестве модного аксессуара, а как средства защиты. Самое главное, подобрать правильные линзы очков: производитель обычно указывает свойства продукта на дужке и в инструкции, приложенной к очкам. Не экономьте на здоровье и покупайте качественные очки с защитой от лучей различного типа. Да, такие очки — недешевое удовольствие, однако их приобретение обойдется вам в разы дешевле, чем восстановление потерянного зрения.

Вы постоянно трете глаза

Бывает, что глаз нестерпимо чешется и вы начинаете неистово его тереть, и вместе с тем заносите инфекцию, которая приводит к различным неприятным заболеваниям вроде конъюнктивита. Само по себе механическое воздействие на глаз приводит к искажению роговицы — она приобретает неестественную форму, что также сложно скорректировать. Поэтому старайтесь как можно меньше прикасаться к глазам и приобретите специальные капли, чтобы промыть глаз в случае необходимости.

Вы используете косметику по истечении срока годности

Как бы вы не любили свою тушь, нужно вовремя с ней попрощаться. Если вы носите контактные линзы, просроченная тушь может вызвать серьезное раздражение или с таким же успехом вы можете занести инфекцию в глаз. Помните, что тушь пригодна для использования в течение шести месяцев после вскрытия. Будьте внимательны к срокам.

Вы — заядлый курильщик

Курение само по себе не приносит здоровья, а уж тем более такому чувствительному органу, как глаз. Самая популярное заболевание, связанное с никотином — дегенерация желтого пятна. Эта проблема связана с повреждением сетчатки в том месте, где формируется центральное зрение. В группе риска люди старше 60 лет, а большой стаж курильщика только увеличивает шансы заработать еще и катаракту.

Вы не спешите проверять зрение

Оптимальным промежутком между проверками зрения является срок в два года. Как правило, специалист назначает другие линзы, если вы носите очки, или дает общие рекомендации, если у вас нет серьезных проблем. Своевременная диагностика может помочь выявить серьезные заболевания на ранних стадиях, когда еще все можно предотвратить.




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