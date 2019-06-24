В Саудовской Аравии попал под обстрел аэропорт, есть жертвы

Сторонники йеменского движения Ансар Аллах, так называемые хуситы, атаковали аэропорт в саудовской Абхе. Об этом сообщило агентство Associated Press в понедельник, 24 июня.

По данным агентства, в результате обстрела был убит сирийский житель Саудовской Аравии, передает Корреспондент.

Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией, воюющей в Йемене против повстанцев-хуситов, Турки аль-Малики заявил, что аэропорт на юге королевства в Абхе был обстрелян вечером в воскресенье. При этом он не уточнил, какое оружие использовали нападавшие.

В свою очередь представитель хуситов Яхья аль-Сари заявил ранее в воскресенье, что повстанцы начали атаки с помощью беспилотников на саудовские аэропорты в Абхе и Джизане.