Заключенный пенитенциарного учреждения №12 в Бендерах попал в больницу с огнестрельным ранением в грудь

39-летний заключенный, отбывающий наказание в исправительном учреждении № 12 в Бендерах, доставили в больницу с огнестрельным ранением в груди. Накануне вечером его обнаружил в камере дежурный офицер.

По данным полиции, заключенного госпитализировали в городскую больницу. В настоящее время он находится в отделении реанимации.

Полиция начала расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Пресс-секретарь Национальной администрации пенитенциарных учреждений заявил, что администрация учреждения позже сообщит подробности случившегося.