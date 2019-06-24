В отличие от остальных приматов, люди умеют накапливать излишки энергии в жировых отложениях. Это помогло нашим предкам выжить в суровых условиях дикой природы и, как думают некоторые исследователи, — обзавестись довольно крупным мозгом. Но расплатой стала нынешняя эпидемия ожирения, диабета и заболеваний, связанных с обменом веществ.
Наследие далеких предков
"Ожирение встречается столь часто, что можно с уверенностью сказать: к этому склонно большинство людей. Человек формировался как вид в условиях дефицита пищи. Еду приходилось добывать под угрозой голодной смерти.
Генетически мы за последние 50 тысяч лет не изменились, но оказались в условиях почти неограниченного пищевого изобилия. И это, конечно, сказывается. Но многое зависит от внешних условий и факторов. Ожирение никогда не разовьется при дефиците продуктов, какой бы генетической предрасположенности к нему ни было. И тут очень важно воспитание, передает Рамблер.
Отсутствие культуры еды и уход от пищевых традиций, которые у разных народов складывались тысячелетиями, — тоже путь к эпидемическому распространению ожирения",
— рассказывает профессор, практикующий врач-эндокринолог Валентин Фадеев.
По разным данным, гены определяют вес человека на 40-70 процентов. Прежде всего речь идет об участках генома, влияющих на аппетит, размеры съедаемых порций и тягу к жирной и сладкой пище. Кроме того, от наследственности зависит, с какой скоростью организм сжигает калории и насколько эффективно распределяет жир.
По мнению ученых Кембриджского университета (Великобритания), людям полезно знать, что некоторые их гены повышают шансы растолстеть. Тогда бы они смогли изменить диету и заняться спортом, чтобы держать вес в определенных рамках.
Болезнь мозга
"Ожирение — это в большей степени болезнь мозга, а не тех мест, где скапливается жир. Нарушение пищевого поведения во многом сходно с другими аддикциями, такими, например, как алкоголизм. От еды человек получает удовольствие, она обладает седативным и умиротворяющим эффектом.Поэтому современный человек в большинстве случаев принимает пищу не тогда, когда чувствует реальный голод. Для нас еда становится транквилизатором и эйфоризатором",— отмечает Валентин Фадеев.
Ученые даже вычислили область мозга, раздражение которой заставляет испытывать удовольствие и значительно повышает аппетит. Правда, пока "зону обжорства" идентифицировали только в мозге лабораторных мышей. Биологи Йельского университета (США) воздействовали световыми импульсами на ГАМК-нейроны небольшого участка промежуточного мозга грызунов.
В результате животные постоянно возвращались к кормушке и никак не могли наесться. При этом увеличивалась даже скорость поглощения пищи.
Мыши, похоже, получали удовольствие от стимуляции, потому что даже после прекращения воздействия оставались в той части клетки, где находился прибор, испускающий световые импульсы. По словам авторов работы, похожая тяга к еде фиксируется у некоторых пациентов, которые подвергались глубокой стимуляции мозга при лечении двигательных расстройств. Видимо, во время такой терапии врачи случайно задевали область мозга, ответственную за переедание.
Рисом против ожирения
Контролировать вес необходимо каждому, подчеркивает Валентин Фадеев, ведь ожирение — это повышенный риск целого букета заболеваний: артериальной гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета второго типа. Кроме того, ожирение отчетливо способствует развитию некоторых злокачественных опухолей. В молодом возрасте лишний вес чреват нарушением работы половой системы и снижением фертильности.
Держать себя в норме помогает сбалансированное питание с преобладанием овощей и продуктов, богатых клетчаткой. По мнению японских ученых, полезнее всего обыкновенный рис. Содержащиеся в нем клетчатка, питательные вещества и растительные соединения усиливают чувство сытости, предотвращая переедание.
Исследователи сравнили потребление риса в 136 странах мира и выяснили, что там, где этой крупы и сделанной из нее муки едят традиционно много, гораздо меньше страдают ожирением. Так, самыми стройными оказались бангладешцы, лаосцы и камбоджийцы, съедающие ежедневно по 473, 443 и 438 граммов риса на человека соответственно. Граждане США, где ожирение считается национальной проблемой, потребляют всего 19 граммов риса на человека.
По оценкам ученых, если в среднем на человека съедать риса каждый день всего на 50 граммов больше, число страдающих ожирением уменьшится с 650 миллионов до 643 миллионов.
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