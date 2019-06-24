У Центрального рынка появился новый руководитель

У Центрального рынка появился новый руководитель - Виорел Брага. Приказ о ее назначении подписал исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну.

Новый директор Центрального рынка заявил, что в ближайшее время он встретится со всеми экономическими агентами, работающими на рынке, и будут определены приоритетные области деятельности. Брага сказал, что владеет бизнесом в области общественного питания, который он начал в 2010 году, и заявил, что представит прямые предложения по улучшению и изменению деятельности Центрального рынка.

В конце прошлой недели Руслан Кодряну объявил об увольнении руководства Центрального рынка из-за целого ряда обращений экономических агентов, работающих на территории рынка.